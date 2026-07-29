ЄС: загроза лісових пожеж поширюється на схід, створюючи небезпеку для Італії та Греції

Греція, Італія та країни Центральної Європи в найближчі тижні зіткнуться з підвищеним ризиком лісових пожеж, заявила в середу керівниця Центру координації реагування на надзвичайні ситуації ЄС Марія Зубер.

За її словами, через триваючу спеку найближчі дні у Франції будуть «дуже складними», але й інші країни також повинні готуватися до можливих катастроф, що насуваються.

«Наступна загроза вже насувається на Грецію, а також на Центральну Європу», – сказала журналістам Зубер, яку цитує агенція Reuters.

«Греція поки що уникла цього, але зараз ми бачимо, що загроза пошириться й на неї. Італія зіткнеться з ризиком на початку серпня, і нам потрібно буде подивитися, що відбуватиметься на Піренейському півострові, бо якщо пожежі охоплять і його, то вся Європа опиниться у вогні», – додала вона.

Цей прогноз ґрунтується на погодних умовах, що сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж, таких як високі температури, сухе повітря, вітер та відсутність дощів. Зміна клімату посилює спекотні та сухі умови, що дозволяють лісовим пожежам поширюватися швидше та горіти довше.

Минулого року Європа пережила найгірший за всю історію спостережень сезон лісових пожеж, під час якого згоріло понад мільйон гектарів землі. Зубер зазначила, що ситуація з пожежами в Європі цього року поки що є схожою.

«Існує ймовірність, що це стане черговим рекордом», – сказала вона.

Центр ЄС координує направлення літаків та пожежників до країн, які звертаються за екстреною допомогою, використовуючи ресурси, об’єднані європейськими країнами та орендовані ЄС. Центр направив сім літаків і чотири вертольоти до Франції, а також шість літаків і три наземні бригади з гасіння лісових пожеж до Іспанії.







