Депутати Європарламенту не підтримали вотум недовіри президентці Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пережила вотум недовіри у четвер, оскільки переважна кількість депутатів Європейського Союзу відхилила пропозицію про висловлення їй недовіри.

360 депутатів проголосували «проти» вотуму недовіри під час пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі, 175 – «за», а 18 вирішили утриматися. Фон дер Ляєн не була присутня на голосуванні.



Голосування за пропозицію було поіменним. Для схвалення потрібна була більшість у дві третини.

Вотум недовіри ініціював румунський ультраправий депутат Георге Піперя, він звинувачує фон дер Ляєн у відсутності прозорості щодо текстових повідомлень, які вона надсилала голові фармацевтичної компанії Pfizer під час переговорів щодо вакцин проти Covid.

Президентка Єврокомісії під час дебатів у Європарламенті 7 липня різко розкритикувала цю ініціативу, заявивши, що вона «взята безпосередньо з найстарішого посібника екстремістів, поляризуючи суспільство, підриваючи довіру до демократії хибними твердженнями».

Ініціативу румунського євродепутата підтримала частина ультраправих, зокрема партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Водночас найбільша сила в Європарламенті, Європейська народна партія (ЄНП) фон дер Ляєн, категорично відкинула вотум недовіри Єврокомісії, а лідер групи Манфред Вебер назвав це марною тратою часу.

Голосування було призначене минулого тижня після того, як пропозиція зібрала 72 підписи, одну десяту від 720 місць у Європарламенту, де в липні минулого року фон дер Ляєн була переобрана 401 голосом.

Заява угорського прем’єра з’явилася через день після того, як Європейська комісія в щорічному звіті заявила, що Угорщина не досягла «жодного прогресу» у виконанні низки вимог, спрямованих на боротьбу з корупцією, зміцнення громадянського суспільства і забезпечення незалежності ЗМІ.

Віктор Орбан давно має суперечки з Брюсселем, який критикує Будапешт за віступ від демократії.