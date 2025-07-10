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Новини | Міжнародні

Депутати Європарламенту не підтримали вотум недовіри президентці Єврокомісії

360 депутатів проголосували «проти» вотуму недовіри під час пленарного засідання Європейського парламенту
360 депутатів проголосували «проти» вотуму недовіри під час пленарного засідання Європейського парламенту

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пережила вотум недовіри у четвер, оскільки переважна кількість депутатів Європейського Союзу відхилила пропозицію про висловлення їй недовіри.

360 депутатів проголосували «проти» вотуму недовіри під час пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі, 175 – «за», а 18 вирішили утриматися. Фон дер Ляєн не була присутня на голосуванні.

Голосування за пропозицію було поіменним. Для схвалення потрібна була більшість у дві третини.

Вотум недовіри ініціював румунський ультраправий депутат Георге Піперя, він звинувачує фон дер Ляєн у відсутності прозорості щодо текстових повідомлень, які вона надсилала голові фармацевтичної компанії Pfizer під час переговорів щодо вакцин проти Covid.

Президентка Єврокомісії під час дебатів у Європарламенті 7 липня різко розкритикувала цю ініціативу, заявивши, що вона «взята безпосередньо з найстарішого посібника екстремістів, поляризуючи суспільство, підриваючи довіру до демократії хибними твердженнями».

Ініціативу румунського євродепутата підтримала частина ультраправих, зокрема партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Водночас найбільша сила в Європарламенті, Європейська народна партія (ЄНП) фон дер Ляєн, категорично відкинула вотум недовіри Єврокомісії, а лідер групи Манфред Вебер назвав це марною тратою часу.

Голосування було призначене минулого тижня після того, як пропозиція зібрала 72 підписи, одну десяту від 720 місць у Європарламенту, де в липні минулого року фон дер Ляєн була переобрана 401 голосом.

Заява угорського прем’єра з’явилася через день після того, як Європейська комісія в щорічному звіті заявила, що Угорщина не досягла «жодного прогресу» у виконанні низки вимог, спрямованих на боротьбу з корупцією, зміцнення громадянського суспільства і забезпечення незалежності ЗМІ.

Віктор Орбан давно має суперечки з Брюсселем, який критикує Будапешт за віступ від демократії.

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