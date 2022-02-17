Опубліковані матеріали з кримінальної справи кардинала Йосифа Сліпого

Центр досліджень визвольного руху представив у вільному доступі пів сотні архівних документів із кримінальної справи митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого (1892-1984). Сьогодні в Україні та світі вшановують 130-річчя від дня його народження кардинала Йосифа Сліпого.

Серед опублікованих документів ордер на арешт і обшук глави УГКЦ, анкета арештованого Йосифа Сліпого, протоколи допитів, обшуку в резиденції митрополита у Львові на Святоюрській горі 12-14 квітня 1945 року, список антирадянської націоналістичної літератури, вилученої в митрополичих палатах.

Також можна ознайомитися з листами, написаними до Йосифа Сліпого, відомими діячами греко-католицької церкви, серед яких є листи блаженного єпископа Василя Величковського, який писав митрополитові з концтаборів ГУЛАГу (Главное управление исправительно-трудовых лагерей).

Серед адресантів до глави УГКЦ і монахиня, Праведниця народів світу Олена Вітер, яку НКВС арештував, звинувативши в її буцімто планах убити двох співробітників НКВС і радянського письменника Ярослава Галана.

Олена Вітер в листі до єпископа Йосифа Сліпого розповідає про радянські репресії проти духовенства і церкви, про фізичні тортури, яких вона зазнала під час перебування в НКВС: «По бурі – котра часом і корисна, бо все, що немає сильного фундаменту – вириває з корінням всякого рода дерева і навіть дах з домів. Потім начинають будувати ще кращі будівлі-гіганти, на сильних фундаментах. Так все мені тепер зрозуміло і ясно, перейшла університет життя – пізнала і ще більше оцінила ту велику ласку покликання».

За повідомленням Центру досліджень визвольного руху більшість листів, адресованих Йосифові Сліпому, опубліковані вперше. Під час заслання митрополита вони зберігалися в будинку для інвалідів в місті Маклаково Красноярського краю і були вилучені під час його чергового арешту у 1958 році.

Йосиф Сліпий очолив УГКЦ після смерті митрополита Андрея Шептицького у листопаді 1944 року. Владика Йосиф Сліпий, а разом із ним інші єпископи та священники УГКЦ, був арештований у Святоюрському соборі у Львові 11 квітня 1945 року. Він провів у тюрмах, таборах і на засланні майже 18 років.

Митрополит Йосиф Сліпий був звільнений у січні 1963 року за клопотаннями папи Римського Івана XXIII і президента США Джона Кеннеді. 9 лютого 1963 року єпископ Йосиф Сліпий прибув в Італію. Через кілька днів йому виповнився 71 рік.

Йосиф Сліпий у Римі збудував Український католицький університет, собор Святої Софії, створив монастир отців-студитів, займався книговиданням, здійснював постійні візити до української діаспори і намагався об’єднати українців у світі.

Патріарх Йосиф Сліпий помер у Римі 7 вересня 1984 року, на 93 році життя. У «Заповіті» просив перенести своє тіло з Риму і покласти його в крипті Святоюрського собору біля митрополита Андрея Шептицького. І цю волю виконано у 1992 році. А поховати заповідав себе в Києві в соборі Святої Софії за умови, «якщо Господь зволить, що з волі українського народу дійде до того, що він з’єднається в одній церкві, що він буде жити одним духом, то тоді волію я спочити у крипті в підземеллі собору Святої Софії Київської».