Академіку Ігорю Юхновському вручили у Львові почесне звання

Український академік, фізик, засновник і керівник Інституту національної пам’яті (2006-2010 роки), Герой України 94-річний Ігор Юхновський удостоєний почесного звання Doctor honoris causa університету «Львівська політехніка», передає кореспондент Радіо Свобода.

Під час урочистої церемонії була представлена наукова і творча діяльність у галузі статичної фізики конденсованої речовини академіка Ігоря Юхновського, а також його політична кар’єра.

«Академік Ігор Юхновський для України, Львова, для університету «Львівська політехніка», Університету імені Івана Франка – відома людина і честь для університету, що погодився на удостоєння таким званням», – наголосив ректор університету «Львівська політехніка» Юрій Бобало.

Ігор Юхновський у коментарі Радіо Свобода теж висловив кілька думок про ситуацію в Україні і українське суспільство.

«Ми повинні у нинішніх обставинах знайти шляхи правильного виходу. Суспільство не має думати, що воно попало у розпач безвиході. Вона має мати певні провідні надії. Українська інтелігенція має утворити проєкт нової Конституції, який враховує помилки попередніх проєктів, специфічність української нації, яка не любить керівників, але споконвіку керувалася так званим громадським правом, громада мала владу. У нас треба створити Конституцію, яка продовжить споконвічну традицію існування, урядування українським суспільством. Маємо не програти війну, а це означає, що на нас повинні дивитися всі народи світу не, як на народ, який нічого не вартий, а як на народ, який, не дивлячись на те, що має справу з набагато сильнішим супротивником, прагне до чистоти. Спершу фізична чистота, потім моральна і так створюється велика гідність», – сказав академік Ігор Юхновський.

Ігор Юхновський у 1990 році був обраний народним депутатом України, очолював парламентську опозицію як голова Народної ради. З 1992 до 1993 року був першим віцепрем’єр-міністром України. У 2006 році створив Інститут національної пам’яті і керував ним до 2010 року.

Вперше звання Doctor Honoris Causa «Львівської політехніки» (колись Вищої політехнічної школи) отримала у 1912 році Марія Склодовська-Кюрі. Академік Ігор Юхновський став 51-м лауреатом. Серед інших звання удостоєні британський вчений Тімоті Мейсон, лауреат Нобелівської премії, хімік Жан-Марі Лен, польський економіст, реформатор Лєшек Бальцерович.

Doctor Honoris Causa з латинської означає «заради пошани», це найвище почесне звання, якими удостоюють громадських, наукових, державних, релігійних, політичних діячів.