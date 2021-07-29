Колишня структура компанії ЮКОС відсудила у Росії 5 мільярдів доларів

Міжнародний арбітраж під егідою Постійного третейського суду в Гаазі ухвалив рішення на користь компанії Yukos Capital Sarl у суперечці з Росією, присудивши їй компенсацію 5 мільярдів доларів, повідомляє РБК з посиланням на нідерландський фонд Yukos. Він керує судовими процесами і розподіляє право на вимогу виграних компенсацій за ліквідацію ЮКОСу між акціонерами.

Фінальне рішення арбітраж ухвалив 23 липня, визначивши, що Росія незаконно експропріювала позики, які Yukos Capital видав своїй колишній материнській компанії, і не дала здійснитися правосуддю в цій справі в російських судах. Підставою для розгляду справи став Договір до Енергетичної хартії, що дозволяє розглядати справи компаній із сектора енергетики в міжнародному арбітражі. Росія підписала його в 1994 році, періодично застосовувала, але ніколи не ратифікувала.

Yukos Capital стверджує, що видала ЮКОСу дві позики: у 2004 році «Юганскнефтегаз» (основне видобувне підприємство ЮКОСа) отримав 11,2 мільярда рублів, в 2007 році інша «дочка» ЮКОСа – «Самаранефтегаз» – взяла в борг 2,4 мільярда рублів. У 2007 році російські суди визнали ці угоди нікчемними.

Арбітражний розгляд проти Росії Yukos Capital розпочав у 2013 році, спочатку вимагаючи 13 мільярдів доларів компенсації. Це одна зі справ «другої хвилі», зазначає РБК. Таким чином колишні мажоритарні акціонери ЮКОСу через нідерландські суди домагаються компенсації на загальну суму 60 мільярдів доларів.

Росія не визнає ці борги. У грудні Конституційний суд дозволив російській владі не виплачувати гроші за результатами таких судових процесів. Суд вирішив, що якщо Москва не ратифікувала Договір до Енергетичної хартії, вона не зобов’язана його виконувати. Російський уряд вважає, що попередні склади цього ж уряду перевищили свої повноваження, дозволивши вирішувати судові питання в судах інших країн.

У лютому 2020 року апеляційний суд Гааги зобов’язав Росію виплатити понад 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС.

Позивачем у справі виступили Hulley Enterprises, Yukos Universal і Veteran Petroleum, що входили в Group Menatep Limited. Вони володіли 70 відсотками ЮКОСу і втратили гроші при його банкрутстві. У рішенні Третейського суду в Гаазі від 2014 року вказувалося, що Росія фактично експропріювала компанію у її законних власників. За версією суду, влада країни спеціально домагалася банкрутства компанії, щоб отримати її активи і прибрати керівника ЮКОСу Михайла Ходорковського з політики. Пізніше це рішення було оскаржене Росією.