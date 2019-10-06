ФБР допитало у США депутатку Держдуми Росії – посольство

Посольство Росії у Вашингтоні повідомило про скерування ноти протесту Держдепартаменту США через допит співробітником ФБР 5 жовтня в аеропорту Нью-Йорка депутатки Держдуми Росії Інги Юмашевої.

Посол Росії в США Анатолій Антонов назвав у Twitter такі дії американської сторони «неприйнятними».

Повідомляється, що Юмашева прибула до США для участі в форумі «Форт-Росс Діалог».

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода з посиланням на посла Анатолія Антонова, Юмашеву допитували в окремій кімнаті близько години. Дипломат стверджує, що їй ставили «незрозумілі і неприйнятні» запитання. Сама депутатка ситуацію поки не коментує.

Повідомлень від офіційних представників американських відомств щодо ситуації наразі немає.

Інга Юмашева у Держдумі Росії представляє партію «Єдина Росія». До обрання депутатом Юмашева працювала на державному радіо і ТБ, була кореспондентом кремлівського пулу.