У Дніпрі відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцеві Юрію Цибуліну

У Дніпрі на фасаді середньої школи № 97 відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Юрію Цибуліну. На церемонію зібралися рідні та бойові побратими загиблого, учні та вчителі школи, яку він закінчив, представники громадськості.

Меморіальний знак освятив священник Православної церкви України, військовий капелан Дмитро Поворотний.

«Уже звичні, обтерті, для когось – банальні фрази: Батьківщина, Україна, загинув за Незалежність… Але за ними – долі людей. Він навчався в цій школі, ходив по цих самих коридорах, навчався в цих класах, мріяв, реалізовував себе, планував… 50 років виповнилося б йому в цьому році. Але тоді, у 2014-ому році, він зробив відповідальний вибір і пішов захищати Батьківщину. Батьківщина ця – це ми з вами», – сказав військовий капелан.

Пролунав гімн України. Пам’ять бійця вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. Присутні поклали квіти.

Як повідомив голова громадської організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини» Сергій Ніконов, меморіальний знак встановили коштом доброчинників.

Юрій Цибулін – випускник 97-ї школи Дніпра – брав участь в антитерористичній операції на сході України. Перед тим, як піти на військову службу, працював інженером Придніпровської залізниці, захоплювався живописом, писав музику. Навесні 2014 року, після початку війни на Донбасі, сам звернувся до військкомату, був мобілізований влітку. Служив заступником командира роти 532-го ремонтного батальйону. Ремонтував бойову техніку в тилу та на передовій.

Загинув 12 листопада 2014 року під час обстрілу бойовиками позицій українських військ у Пісках на Донеччині, виконавши завдання – відремонтувавши бойову машину піхоти. Разом з ним загинув його молодший бойовий побратим Олег Макаров, ще один боєць був поранений. Удома в офіцера залишилися батьки.

Посмертно був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, отримав звання капітана.

За даними Книги пам’яті, станом на січень 2021 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 481.