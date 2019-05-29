З початку 2019 року на водоймах загинули 265 людей – ДСНС

З початку поточного року на водоймах України загинули 265 людей, з них 25 – діти, врятовано 135 громадян, у тому числі 20 дітей. Про це 29 травня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Лише з початку тижня на водних об’єктах країни загинуло 7 осіб. Всього ж з 1 по 28 травня вода забрала життя вже 82-х людей. Проте, навіть попри таку моторошну статистику, громадяни продовжують вирушати до місцевих озер та річок, які часто не пристосовані для купання та, нехтуючи заборонами, і далі наражають себе на небезпеку», – зазначили у ДСНС.

У ДСНС нагадали, що відпочивати та купатися слід лише на спеціально обладнаних пляжах; не лишати без нагляду дітей та не дозволяти їм відвідувати ставки та річки самостійно; не заходити у воду після вживання алкоголю; слідкувати за температурою води (вона має бути не холодніша +17 градусів) та часом перебування у ній (не більше 20 хвилин).