З початку року через адмінкордон до Криму не пропустили майже 80 людей – Шевцов

З початку 2020 року до анексованого Криму через адміністративний кордон із Херсонською областю не пропустили 78 людей, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.

«Головна причина відмов – відсутність необхідних документів. Наприклад, їде мама з дитиною, а від тата немає доручення. Ми їх не пропускаємо. З Криму на материкову Україну прикордонники пропускають усіх громадян України. Але якщо людина в’їхала до Криму через Керченський міст або літаком до Сімферополя, в цьому випадку забороняється в’їзд в Україну, як мінімум на 3 роки», – сказав Шевцов.

За інформацією ДПСУ, загалом за 2019 рік відмову у в’їзді до Криму через адмінкордон отримали 1419 осіб.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».