З військового шпиталю Дніпра виселяють пункт допомоги бійцям – волонтери

У Дніпрі, в базовому військовому шпиталі, де лікують поранених на Донбасі бійців, перед загрозою виселення опинився волонтерський пункт. Про це 1 лютого на прес-конференції повідомили волонтери шпиталю.

За словами волонтерки Олександри Каладжиєвої, конфлікт із керівництвом шпиталю виник через те, що волонтери критикували умови лікування бійців і намагалися привернути увагу до побутових проблем, викладаючи пости в соцмережах.

За даними волонтерів, наразі у шпиталі не працюють душові, відремонтовані коштом волонтерів, у палатах одного з відділень з’явилася цвіль тощо.

«Нам стали перешкоджати допомагати шпиталю та пораненим. Так, ми не є громадським об’єднанням. Процес створення громадського об’єднання волонтерів був призупинений. Ми передали керівництву шпиталю паспортні дані всіх дівчат, які ходять на чергування, але перепустки їм не були надані. Ми зрозуміли, що ніякий договір з нами не буде укладений, бо ми заважаємо. Адже ми контролюємо – що приноситься в шпиталь, як лікують наших хлопців, контролюємо, як бережуть те, що зробили благодійники. Після того, як я про все я розповіла в соцмережах, розпочався конфлікт, зразу згадали, що у волонтерів немає ніяких підстав перебувати на території», – сказала Олександра Каладжиєва.

У адміністрації шпиталю детальних коментарів поки не надають. Радіо Свобода лише повідомили, що з квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра прийшов припис укласти з волонтерським пунктом договір про оренду приміщення, якого досі не було.

Радіо Свобода готує інформаційний запит до Міністерства оборони України.

Чотири роки тому в Дніпрі, в базовому військовому шпиталі відкрили волонтерський центр з допомоги армії. Під нього в медичній установі виділили частину будівлі КПП. Там діяв склад гуманітарної допомоги, яку привозили небайдужі дніпропетровці та жителі інших міст. Частину гуманітарної допомоги відправляли на передову. Також функціонувала кімната для прийому бійців, де їх пригощали кавою та чаєм, пропонували одяг, взуття, засоби гігієни.