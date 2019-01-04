У Києві затримали спортсмена, який одним ударом убив співробітника УДО – прокуратура

У столиці України за вбивство співробітника Управління державної охорони затриманий 36-річний киянин. Про це 4 січня повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

«За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури №6 оголошено про підозру чоловіку, який вночі 2 січня 2019 року під час вуличного конфлікту наніс смертельну травму місцевому жителю», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що подія сталася на вулиці Саперне поле на Печерську.

«Підозрюваний, який вигулював собак, вступив у перепалку із перехожими чоловіками і під час цього конфлікту вдарив одного з опонентів у щелепу. Від отриманої травми останній помер на місці», – зазначили у прокуратурі.

«Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні вказаного злочину, з місця події зник і лише увечері 3 січня 2019 року разом із адвокатом з’явився в Печерське управління поліції. Затриманим виявився 36-річний киянин, кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу», – йдеться у повідомленні.

Вказану особу затримано та оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

2 січня в центрі Києва сталася бійка між двома чоловіками, внаслідок чого один із учасників бійки знепритомнів. Медики констатували смерть 26-річного киянина. Речниця Головного управління Нацполіції у Києві Оксана Блищик повідомила, що між чоловіками виникла сварка. «Свідки розповіли правоохоронцям, що трагедія розпочалася з дорожнього конфлікту. Чоловік, який вигулював двох собак, почав конфліктувати з водієм автомобіля щодо першочерговості проходу або проїзду на переході. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки. Під час цього конфлікту чоловік, який вигулював собак, вдарив опонента рукою в голову. Той впав і помер», – сказала Блищик.

Засоби інформації повідомили, що загиблий був співробітником УДО.