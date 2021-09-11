У неділю вдень у Києві перекриють низку вулиць через спортивні масові заходи

У Києві 12 вересня з 08:00 до 12:00 буде обмежено рух низкою вулиць через проведення спортивного заходу, повідомляє пресслужба КМДА.

Згідно з повідомленням, обмеження, зокрема, будуть на вулиці Саксаганського та проспекті Перемоги (у напрямку центру). Також буде обмежено рух на частинах прилеглих до маршруту вулиць: Еспланадній, Шота Руставелі, Великій Васильківській, Антоновича, Володимирській, Тарасівській, Паньківській, Льва Толстого, Симона Петлюри, Шолуденка, провулку Політехнічному, Академіка Янгеля, Гарматній, а також виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інших;

12 вересня у столиці відбудеться легкоатлетичний пробіг «Київська десятка – 2021». У рамках пробігу передбачені забіги на 10 км, скандинавська ходьба на 5 км та дитячі забіги.