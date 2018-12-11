Дослідники виявили отруйні речовини на дитмайданчиках і в продуктах тваринництва великих міст України

У Кривому Розі, Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі й Харкові довкілля забруднене токсичними речовинами внаслідок промислових викидів, причому в деяких випадках концентрації забрудників перевищують європейські норми вдесятеро, повідомляє група чеських та українських дослідників за підсумками свого дослідження «Промислова Україна. Вплив забруднення на здоров’я населення та довкілля в п’яти промислових містах України».

Дослідження, яке спільно проводили ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» (Україна), «Арніка» (Чехія) й експерти Хіміко-технологічного інституту в Празі (VSCHT) за фінансової підтримки програми Transition Міністерства закордонних справ Чехії та за участі місцевих неурядових екологів, стосувалося різних типів забруднення. Так, вміст шкідливих речовин аналізували у пісочницях на дитячих майданчиках промислових міст, у мулі на дні річок та у яйцях свійської птиці.

У кількох пісочницях Дніпра й Маріуполя виявилося, що діти контактують із високим рівнем цинку та свинцю. Забагато кадмію, цинку й нафтопродуктів, за стандартами ЄС, дослідники знайшли на дні річок у Харкові та Запоріжжі. Виявили навіть ДДТ (хлорорганічний пестицид, який вважають канцерогенним) – у донних відкладах у Харкові та в чотирьох пісочницях у Дніпрі.

Але, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, найгіршими виявилися аналізи курячих яєць поблизу промислових центрів. Загалом дослідники зробили і вивчили проби яєць у 88 різних місцях у Кривому Розі, Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі, Харкові та їхніх околицях .І в усіх них – вміст діоксинів та подібних речовин (поліхлорбіфенілів) перевищує допустимі норми.

Дослідники порахували, скільки яєць за добу вживає пересічний українець, і, відповідно, які дози забруднення він отримує з них.

«Ми з’ясували, що у пробах яєць із Харкова концентрація утричі перевищує допустиму денну дозу споживання діоксинів для дорослих і у шість разів – для дітей; у Маріуполі – в 1,3 рази для дорослих і майже утричі – для дітей; у Кривому Розі – у шість разів для дорослих і майже у 13 разів – для дітей», – заявила Їтка Стракова, експерт Відділу токсичних речовин і відходів ГО «Арніка» та співавторка дослідження.

Для ілюстрації рівня загрози автори навели дані ВООЗ про випадки смертей, пов’язаних із забрудненням довкілля. Так, в Україні щороку помирають від екологічних проблем 140 осіб на 100 тисяч населення, і це – четвертий показник в Європі: гіршою є ситуація тільки у Боснії та Герцеговині, Албанії й Болгарії.

Для порівняння, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає найбезпечнішим довкілля у Швеції: тут від забруднень помирає менш ніж одна особа на 100 тисяч мешканців на рік.

Автори дослідження радять українському урядові та громадянському суспільству діяти одразу в двох напрямках: відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС – імплементувати низку норм європейського екологічного законодавства. А конкретно – перейти на найкращі з доступних виробничих технологій.

Другий крок запропонувала керівник проекту інтерактивної онлайн-карти джерел забруднення довкілля в Україні Detox Ukraine Яна Басиста. За її словами, ті 4-6 мільярдів гривень, які держава щороку виділяє на екологічні проекти, потрібно використовувати ефективно і прозоро: оприлюднювати й обговорювати з громадськістю усі заплановані проекти, і встановлювати для кожного з них показники ефективності й обов’язкові регулярні звіти про те, як витрачені на конкретний проект кошти знизили конкретний рівень забруднення.