ЦВК відтермінувала вибори у двох територіальних громадах через загрозу терактів

Центральна виборча комісія України відтермінувала вибори у двох об’єднаних територіальних громадах через терористичну загрозу.

В установі пояснили, що отримали лист від Донецької обласної державної адміністрації «щодо неможливості забезпечити у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України належну безпеку громадян» під час проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області.

У зв’язку з цим ОДА просила відтермінувати «до стабілізації ситуації» вибори, заплановані на 23 грудня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.