МЗС України підтвердило загибель чотирьох українців у Чехії

Міністерство закордонних справ підтвердило загибель чотирьох громадян України в ДТП в Чехії.

«Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії – консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл. Постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога», – повідомила в мережі Twitter нова речниця МЗС України Катерина Зеленко.

Про те, що четверо українців загинули внаслідок ДТП в Чехії поблизу містечка Тришинець, ще одну жінку госпіталізували, повідомило видання «Новини Закарпаття». За даними видання, 11 листопада мікроавтобус «Мерседес», в якому перебували п’ятеро закарпатців, зіткнувся з великим вантажним автомобілем. Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.