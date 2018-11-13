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13 Листопад 2018, Київ 10:10
Новини | Події

МЗС України підтвердило загибель чотирьох українців у Чехії

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Міністерство закордонних справ підтвердило загибель чотирьох громадян України в ДТП в Чехії.

«Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії – консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл. Постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога», – повідомила в мережі Twitter нова речниця МЗС України Катерина Зеленко.

Про те, що четверо українців загинули внаслідок ДТП в Чехії поблизу містечка Тришинець, ще одну жінку госпіталізували, повідомило видання «Новини Закарпаття». За даними видання, 11 листопада мікроавтобус «Мерседес», в якому перебували п’ятеро закарпатців, зіткнувся з великим вантажним автомобілем. Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.

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