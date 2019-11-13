Тіла 2 українців, виявлених мертвими у холодильній камері в Польщі, перевезуть на Тернопільщину

Тіла двох громадян України, яких мертвими знайшли 10 листопада у Лодзінському воєводстві Польщі, 14 листопада перевезуть в Україну, повідомила Радіо Свобода Світлана Криса, керівник консульського відділу посольства України у Варшаві.

Двох чоловіків 28 і 46 років знайшов у безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів і овочів у селі Садковіце власник фірми і одразу повідомив у поліцію.

«Поліція поінформувала про їхню смерть посольство. Розслідуванням причин смерті займаються безпосередньо правоохоронні органи і результати передадуть родині. З сім’ями ми контактуємо. Польська сторона провела розтини тіл, а експертизи будуть готові через три місяці. Родини можуть витребувати й ознайомитись із матеріалами і вже самі вирішувати, чи інформувати про це», – розповіла Світлана Криса.

Слідство у справі проводить районна прокуратура в Раві-Мазовецькій. Польські правоохоронці встановлюють причину смерті, зокрема, як люди опинилися в холодильній камері, вхід до якої становить смертельну загрозу. Двері у холодильну камеру, де зберігались яблука, були зачинені, але власник підприємства побачив відчинене вікно. Всередині між яблуками він виявив двох мертвих громадян України.

Померлі – родом із Тернопільської області, були родичами – дядько і племінник. Вони працювали у Польщі легально.

За 11 місяців цього року лише в консульському окрузі посольства України у Варшаві, а це чотири воєводства, за різних обставин загинули 213 громадян України. Минулого року було 225 смертей по округу.

«Наше завдання поінформувати рідних, після офіційного надходження інформації до нас, щодо випадку смерті чи надзвичайної ситуації, а тоді родина вирішує, чи вивозити тіло в Україну чи залишати в Польщі, оскільки не мають грошей на перевезення і є такі, хто не бажає перевозити тіло», – говорить Світлана Криса.

Близько двох мільйонів українців, за даними Польщі, приїхали за останні кілька років сюди працювати, влаштуватись на проживання на певний час.