У Києві загинула працівниця посольства США, поліція шукає нападника

У Києві 30 вересня перехожі виявили жінку в непритомному стані з травмою голови, про що повідомили до поліції. Жінка, при огляді речей якої виявили посвідчення співробітниці посольства США, померла згодом в лікарні.

«На спецлінію 102 до столичної поліції надійшла інформація про виявлення жінки із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вулиці Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці. За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та представники інших профільних служб», – ідеться в повідомленні поліції Києва.

Наразі в лікарні та на місці події слідчі і представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, за яких жінка зазнала тілесних ушкоджень.

«У результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30–40 років, зріст 190–200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки», – повідомили в поліції.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація.