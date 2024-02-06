Колишній президент Чилі загинув в авіакатастрофі

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув 6 лютого під час катастрофи гелікоптера.

За повідомленнями, вертоліт, на борту якого перебував 74-річний Піньера і ще троє людей, упав в озеро на півдні Чилі. Колишній президент був оголошений мертвим незабаром після того, як рятувальники прибули на місце події. Інші троє людей вижили.

Про причину катастрофи не повідомляють. За неофіційними даними, за штурвалом гелікоптера був Піньєра. Влада ці дані не підтверджувала.

74-річний Піньєра – бізнесмен й інвестор, який зайнявся політикою у дев’яності роки. Він обирався президентом двічі на чотирирічні терміни, у 2010 і 2018 роках. Forbes оцінює його статки у 2,7 мільярда доларів.