Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Колишній президент Чилі загинув в авіакатастрофі

74-річний Себастьян Піньєра двічі ставав президентом Чилі: у 2010 і 2018 роках
74-річний Себастьян Піньєра двічі ставав президентом Чилі: у 2010 і 2018 роках

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув 6 лютого під час катастрофи гелікоптера.

За повідомленнями, вертоліт, на борту якого перебував 74-річний Піньера і ще троє людей, упав в озеро на півдні Чилі. Колишній президент був оголошений мертвим незабаром після того, як рятувальники прибули на місце події. Інші троє людей вижили.

Про причину катастрофи не повідомляють. За неофіційними даними, за штурвалом гелікоптера був Піньєра. Влада ці дані не підтверджувала.

74-річний Піньєра – бізнесмен й інвестор, який зайнявся політикою у дев’яності роки. Він обирався президентом двічі на чотирирічні терміни, у 2010 і 2018 роках. Forbes оцінює його статки у 2,7 мільярда доларів.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG