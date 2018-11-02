На металургійному комбінаті в Кривому Розі загинув працівник

На металургійному комбінаті «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Дніпропетровській області 2 листопада загинув працівник. Інформацію про Радіо Свобода підтвердили в адміністрації підприємства.

Як повідомили на підприємстві, нещасний випадок стався на території, переданій підрядній організації за актом-допуском.

Під час будівельно-монтажних робіт верхолаз-маляр субпідрядної організації «НВФ «Еверест» упав з покрівлі споруди й отримав при цьому травми, несумісні з життям. За інформацією підприємства, співробітник при виконанні робіт не застосовував засоби страхування, оступився і упав з висоти близько 30 метрів.

Як заявили на підприємстві, використання засобів страхування при виконанні робіт на висоті «є обов’язковим як для працівників ПАТ «АрселорМиттал Кривий Ріг», так і для працівників підрядних організацій». Згідно з інформацією комбінату, відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці несе підрядник.

Обставини і причини інциденту розслідують.

Раніше, у березні 2018 року, у конвертерному цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався нещасний випадок – обвал залізобетонного перекриття покрівлі будівлі. Рятувальники під завалами знайшли тіло загиблого працівника.

За даними Держпраці, за 2017 рік в Україні сталося понад 4,3 тисячі нещасних випадків на виробництві, з них 366 смертельних. Серед нещасних випадків 260 припало на металургійну галузь.