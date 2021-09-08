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У Росії загинув колишній ад’ютант Путіна

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Росії Євген Зінічев

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Росії, колишній ад’ютант російського лідера Володимира Путіна Євген Зінічев загинув на навчаннях у північному місті Норильську, повідомила пресслужба відомства.

У повідомленні вказано, що це сталося «при виконанні службового обов’язку» і «рятуючи життя людини». За даними РБК, Зінич загинув під час відомчої зйомки, коли намагався утримати співробітника знімальної групи, який послизнувся на краю обриву. Оператор теж загинув.

Зінічеву було 55 років. Він очолював МНС із травня 2018 року. З 1987 року Зінічев служив у КДБ СРСР, а з 2006 до 2015 року працював в особистій охороні Володимира Путіна. У червні 2015 року обійняв посаду начальника УФСБ в Калінінградській області, а через рік став виконувачем обов’язків губернатора регіону. Однак менш ніж через три місяці він залишив цю посаду за власним бажанням і був призначений заступником директора ФСБ.

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