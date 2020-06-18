На Закарпатті новонародженого назвали Зеленським – Мін’юст

У Закарпатській області у травні батьки назвали свого новонародженого сина ім'ям Зеленський, повідомляє Південно-західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

«Варто зазначити, що батьки також надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед хлопчиків – Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток – Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія», – йдеться в повідомленні.

Найпоширенішими іменами, якими називали ужгородці хлопчиків, є: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Данило, Ярослав.

Найпоширеніші жіночі імена: Ганна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

Загалом протягом п’яти місяців у Закарпатській області зареєстровані 5398 новонароджених.

У грудні 2009 року також на Закарпатті батьки назвали дитину Януковичем.