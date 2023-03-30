Ще один випадок зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті. Матір і її співмешканець – у СІЗО

В Офісі генпрокурора повідомили, що Тячівська окружна прокуратура оголосила підозру жінці та її співмешканцю у зґвалтуванні малолітньої дитини, зберіганні дитячої порнографії та вчиненні домашнього насильства.

Крім того, жінці повідомлено про підозру у вчиненні стосовно дитини сексуального насильства.

«За даними слідства, чоловік разом зі співмешканкою вчиняли дії сексуального характеру щодо її доньки, яка не досягла 14 років. Окремі епізоди мати дитини знімала на відео та відправляла йому. Після отримання інформації про вчинення протиправних дій стосовно неповнолітньої, правоохоронці оперативно виявили та затримали матір і її співмешканця. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

«Прокуратура наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою», – повідомляє ОГП.

У поліції Закарпатської області повідомили, що 29 березня ювенальні поліцейські отримали інформацію від місцевої жительки, що до її односельчанки переїхали жити двоє внучок віком 9 та 12 років. За словами жінки, імовірною причиною цього могло стати вчинення домашнього насильства з боку їхнього вітчима.

«Працівники поліції розпочали перевірку отриманої інформації та поспілкувалися зі старшою – 12-річною дівчинкою. Під час розмови з поліцейськими дитина зізналася, що вітчим неодноразово скоював відносно неї насильницькі дії, а саме зґвалтування дитини… В ході проведення першочергових слідчих дій покази малолітньої дитини підтвердилися: 39-річний зловмисник вступав зі старшою падчеркою у статеві зносини. Окрім цього, вдалося встановити, що до вчинення злочинів сексуального характеру відносно цієї дівчинки причетна і її рідна мати. У мобільному телефоні одного з фігурантів поліцейські виявили відзняті відео порнографічного характеру за участі обох дорослих та потерпілої дитини», – йдеться в повідомленні поліції.

На обліках у соціальних служб родина не перебувала, кажуть правоохоронці.

12-річній потерпілій дівчинці наразі надається необхідна допомога, повідомили в поліції.

Нещодавно стало відомо, що за фактом зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті троє фігурантів отримали умовні терміни. Прокуратура вже подала апеляцію на рішення суду. Це сталося після того, як справа набула розголосу у мережі.