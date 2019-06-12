П’ятеро людей загинули внаслідок аварії лісовоза на Закарпатті

Поблизу села Тарасівка Тячівського району на Закарпатті сталася аварія за участю лісовоза, унаслідок чого загинули п’ятеро людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Загиблі (1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 років народження) ймовірно займалися заготівлею деревини. Тіла загиблих виявили в період від 17:45 до 22:00 11 червня, уточнили рятувальники.

Місцеве видання «Новини Закарпаття» повідомило, що через сильну грозу водій лісовоза не впорався з керуванням, після цього авто скотилося з гори в річку.