На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник

<p>У Закарпатській області 9 листопада прикордонник відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського загону помер від вогнепального поранення. Про це <a href="https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Zakarpatti-vid-vognepalnogo-poranennya-pomer-viyskovosluzhbovec/" target="_blank">повідомили</a> у ДПСУ.</p> <p>«Про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду. Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням», – мовиться у повідомленні.</p> <p>На місце події прибули медики та поліцейські. Медики констатували смерть 23-річного військового строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.</p> <p>Наразі встановлюють обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця.</p>