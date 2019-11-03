У МЗС Росії назвали «підробкою» дані про безпричинне затримання літака військового аташе США

Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала «підробкою в чистому вигляді» дані американського видання The New York Times про те, що у серпні Москва без пояснення причин затримала виліт літака з американським військовим аташе на борту.

«Зліт був здійснений на п’ять хвилин раніше часу, зазначеного в заявці. Тобто літак вилетів на 5 хвилин раніше заявленого авіакомпанією і затвердженого службами в прогонових документах часу, що в принципі робить всю історію про навмисну затримку рейсу безглуздою. Це і є фейк: володіти фактами і не публікувати їх, спотворювати матеріали першоджерела. Подібний матеріал – це скандал. Підробка в чистому вигляді», – написала Захарова на сторінці у Facebook.

Вона стверджує, що газета The New York Times навмисно приховала факти, надані їй МЗС Росії ще за два тижні до публікації.

Захарова також додала коментар МЗС Росії, який був переданий, за її словами, американському виданню заздалегідь, і там вказується, що «хвороба американського дипломата виявилася легкою, він давно одужав і повернувся до місця своєї роботи в Москві».

2 листопада газета The New York Times повідомила, що у серпні поточного року в Москві без пояснення причин був затриманий виліт літака з американським військовим аташе на борту. Повідомлялося, що військовий аташе США в Росії був хворий і летів до Німеччини на лікування. Журналісти зазначили, що дипломатичні протоколи дозволяють швидко евакуювати посадових осіб, які опинилися в надзвичайній ситуації, проте літак із представником США був затриманий на кілька годин, попри протести з боку співробітників посольства Сполучених Штатів і Держдепартаменту.

Видання вказало, що у результаті аташе таки дозволили виліт, але не пояснили причину затримки. The New York Times назвала подію одним з епізодів «тривалої кампанії переслідування американських дипломатів у Росії».