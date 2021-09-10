Рада ухвалила закон, який забороняє дискримінацію у рекламі

Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється дискримінація у рекламі за ознакою статі та зображення тіла людини як сексуального об’єкту. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів.

«Законом удосконалено правове регулювання у галузі реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов’язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема – Стратегією ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН», – мовиться у повідомленні.

Закон визначає поняття «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі» та посилює відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Згідно з документом, за порушення цих норм передбачений штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (60 тисяч грн).

Закон набуде чинності через три місяці після його опублікування.