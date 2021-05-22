Потураєв: до «канікул» ухвалимо закон про рекламу у першому читанні

Верховна Рада ухвалить закон про зовнішню рекламу в першому читання до «літніх канікул», заявив народний депутат від «Слуги народу», голова Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Його починала робити Олена Кондратюк з колегами ще за восьмого скликання. Потім ми разом із нею і з колегами, з Павлом Сушком, який у мене в комітеті очолює профільний підкомітет. Там під ним підписалися представники усіх фракцій взагалі, тому що він індустріальний. І там теж та ж сама історія, що й з законом про медіа. Бо закон старий, він 1990-их років. Із тих пір індустрія взагалі змінилася, нові технічні засоби, все нове», – сказав Потураєв в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він переконаний, що документ «буде позитивний».

«Він, по-перше, несе потужний удар по «тіньовому» ринку, по всіх тих незаконних конструкціях, які є. Він точно допоможе прибрати, в залежності від того, скільки наставили, за нашими оцінками, від 15% до 50% конструкцій підуть просто, з’являться нові. Тому що, якщо буде нормальна, цивілізована конкуренція, якщо не буде демпінгу через «чорні» компанії, «чорні» конструкції, то це не має значення, чи національні, великі, регіональні, місцеві», – розповів Потураєв.