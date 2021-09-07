Рада ухвалила закон про індустріальні парки. У Мінрегіоні кажуть: це залучить додаткові інвестиції

Верховна Рада у вівторок 290 голосами в другому читанні і в цілому ухвалила закон про індустріальні парки.

Згідно з текстом документа, учасниками індустріальних парків зможуть бути ІТ-компанії, підприємства переробної промисловості, суб'єкти науково-технічної діяльності, інноваційні лабораторії тощо.

У Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що закон покликаний створити нові стимули для регіонального розвитку та стати двигуном для залучення інвестицій.

Як мовиться в повідомленні, закон передбачає впровадження низки переваг для учасників індустріальних парків, зокрема, компенсацію паркам частини відсоткових платежів за кредитами. Також документ впроваджує компенсацію витрат на підключення і приєднання до інженерно-транспортних мереж. Водночас держава фінансуватиме будівництво об’єктів базової і суміжної інфраструктури індустріальних парків.

«У 2021 році урядом заплановані інвестиції у розбудову інфраструктури 4 індустріальних парків у розмірі майже 80 млн грн», – додали у міністерстві.

Закон передбачає також, що уряд у держбюджеті-2022 має виділити щонайменше 2 млрд грн для втілення норм документа.