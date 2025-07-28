Зеленський призначив колишню депутатку Заліщук послом України в Швеції

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню народну депутатку Світлану Заліщук послом України в Швеції.

Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента 28 липня.

У минулому скликанні парламенту Світлана Заліщук входила до комітету у закордонних справах. До цього вона була радницею тодішнього голови правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка (у 2021 році), позаштатною радницею Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної (2020 році), прем’єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики, пішла з цієї посади після відставки Гончарука. Також Заліщук є співзасновницею та координаторкою руху «Чесно».