«Укрзалізниця» звертає увагу жителів охоплених інтенсивними боями регіонів на можливість евакуації

«Укрзалізниця» звертає увагу жителів охоплених інтенсивними боями регіонів, передусім на сході України, на можливість евакуації поїздами.

«Евакуація з зони бойових дій триває: нагадуємо жителям Слов’янська, Краматорська та найближчих населених пунктів про загрозу інтенсифікації бойових дій та неминучі перебої з опаленням, водопостачанням та водовідведенням у регіоні, особливо в опалювальний сезон», – повідомляє УЗ.

Відомство вказує, що безкоштовний евакуаційний поїзд №234 Покровськ — Львів (через Дніпро) курсує щоденно з Покровська о 16:30, прибуває до Львова о 17:30 наступної доби.

«На борту поїзда є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова. Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання «Там, де вас чекають», – йдеться в повідомленні.

Перевізник оприлюднив перелік поїздів, яку можуть полегшити охочим виїзд.

«Пам’ятайте: ваша евакуація дає можливість ЗСУ спокійно працювати, захищаючи нашу землю. Стіни, городи та інше майно не варті вашого життя», – звертається «Укрзалізниця».

Українська влада щодня повідомляє про обстріли російськими військами населених пунктів Донеччини і Луганщини та закликає евакуйовуватися, зробити це з вже окупованих армією РФ регіонів на підконтрольну Україні територію дуже складно, в більшості випадків – неможливо.