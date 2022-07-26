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«Укрзалізниця» звертає увагу жителів охоплених інтенсивними боями регіонів на можливість евакуації

Перевізник оприлюднив перелік поїздів, яку можуть полегшити охочим виїзд

«Укрзалізниця» звертає увагу жителів охоплених інтенсивними боями регіонів, передусім на сході України, на можливість евакуації поїздами.

«Евакуація з зони бойових дій триває: нагадуємо жителям Слов’янська, Краматорська та найближчих населених пунктів про загрозу інтенсифікації бойових дій та неминучі перебої з опаленням, водопостачанням та водовідведенням у регіоні, особливо в опалювальний сезон», – повідомляє УЗ.

Відомство вказує, що безкоштовний евакуаційний поїзд №234 Покровськ — Львів (через Дніпро) курсує щоденно з Покровська о 16:30, прибуває до Львова о 17:30 наступної доби.

«На борту поїзда є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова. Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання «Там, де вас чекають», – йдеться в повідомленні.

Перевізник оприлюднив перелік поїздів, яку можуть полегшити охочим виїзд.

«Пам’ятайте: ваша евакуація дає можливість ЗСУ спокійно працювати, захищаючи нашу землю. Стіни, городи та інше майно не варті вашого життя», – звертається «Укрзалізниця».

Українська влада щодня повідомляє про обстріли російськими військами населених пунктів Донеччини і Луганщини та закликає евакуйовуватися, зробити це з вже окупованих армією РФ регіонів на підконтрольну Україні територію дуже складно, в більшості випадків – неможливо.

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