Шестеро силовиків загинули через підрив на будівництві залізниці в Афганістані

Шестеро співробітників сил безпеки Афганістану загинули в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги поруч із місцем будівництва залізниці, яка з’єднає східний Іран із західної афганською провінцією Герат.

За повідомленнями, вибух стався 29 травня – жертвами стали силовики, які охороняли ірано-афганський інфраструктурний проєкт. Хто стоїть за закладенням вибухівки не повідомляється.

Транскордонна залізниця протяжністю 225 кілометрів має з’єднати іранське місто Хаф із західним афганським містом Герат. Перші три ділянки загальною протяжністю 140 кілометрів були відкриті в грудні 2020 року, коли вантажний потяг тестово перевіз 500 тонн цементу між іранською станцією Хаф і станцією Розанак на заході Афганістану.

Роботи, які проводяться в Афганістані на останній 43-кілометровій ділянці залізниці, мають завершитися до середини 2022 року.

Тегеран планує розширити свою ділянку залізниці до південного портового міста Чабахар, що дозволить Афганістану покращити свою торгівлю через сполучення з Центральною Азією, Росією, Туреччиною та Європою.