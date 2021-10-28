Поїзди повертаються до звичного графіка після сходження вагонів на Житомирщині – УЗ

«Укрзалізниця» повідомила, що ліквідувала наслідки сходження вагонів на Житомирщині – пасажирські поїзди повертаються до звичного графіка.

«Рух дільницею неподалік селища Чорнорудка (Житомирська обл.), де 27 жовтня стався схід вантажних вагонів, відновлено. Так, перший після відновлення руху пасажирський поїзд №30 Ужгород – Київ уже відправився зі станції Чорнорудка та проїхав парним шляхом прямування із затримкою трохи більше 1 години. Надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою», – повідомили в УЗ.

Повідомляється, що триває робота з пересадки пасажирів з рейсів, які прямували об’їзним шляхом або вимушено затримались для пропуску позаграфікових проїздів.

27 жовтня у районі села Чорнорудка Житомирської області сталося сходження вантажних порожніх вагонів, були порушені габарити двох колій. Ніхто не постраждав. Причини сходження розслідують.