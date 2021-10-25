На залізничних вокзалах вакцинували понад 8 тисяч людей – УЗ

«Укрзалізниця» повідомила про функціонування пунктів вакцинації на 19 залізничних вокзалах, де від 21 жовтня щеплення проти COVID-19 отримали понад вісім тисяч охочих.

«Так, безкоштовні пункти вакцинації працюють на залізничних вокзалах Львова, Рівного, Ковеля, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців, Одеси, Миколаєва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Каменського, Маріуполя, Краматорська, Києва (два пункти), Ніжина, Коростеня, Вінниці, Хмельницького. Пасажири, які мають довідку про отримання однієї або двох доз вакцини, можуть вільно подорожувати залізничним транспортом. Найближчим часом планується відкрити пункти вакцинації в Тернополі та Херсоні», – йдеться в повідомленні.

В УЗ кажуть, що експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години, можна таклж зробити на залізничному вокзалі за 350 гривень.

«Зараз точки тестування розгорнуті на 10 центральних залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеса, Дніпра, Запоріжжя, Мукачева, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (станція Полтава-Київська)», – вказує перевізник.

Повідомляється, що з 21 жовтня зроблено понад 10 тисяч тестів. Незабаром на залізничних вокзалах усіх обласних центрів відкриються пункти вакцинації проти COVID-19.

Нині повнолітні пасажири, які з різних причин не вакцинувалися, можуть подорожувати, показавши негативний результати ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.