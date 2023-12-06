«Укрзалізниця» запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

«Укрзалізниця» повідомила про запуск сервісу спецзамовлення квитків для військовослужбовців, за допомогою якого вони можуть забронювати квитки онлайн у разі відсутності їх у вільному продажу, повідомила пресслужба компанії.

«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили», – розповів керівник УЗ Євген Лященко.

Наразі спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів (посилання ТУТ) найбільш популярних у військовослужбовців. Зокрема, це маршрути в міста, наближені до зони ведення бойових дій.

Щоб придбати квиток, військовому необхідно не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда, залишити заявку на порталі, після чого на e-mail прийде спеціальний код. Після цього потрібно викупити квиток у касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, показавши військовий квиток або посвідчення офіцера.

Сервіс дає змогу військовослужбовцям бронювати квитки як для себе, так і для товаришів по службі.

Раніше військовослужбовці бронювали квитки через військового коменданта, що фактично унеможливлювало поїздку день у день.