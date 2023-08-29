«Не забудемо подвигів українських героїв» – Залужний у День памʼяті захисників

«Сьогодні і повсякчас» вшановуємо памʼять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, наголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Не забудемо подвигів українських героїв, які у боротьбі за Батьківщину, за вільне майбутнє рідних і близьких, віддали найцінніше – свої життя…Схиляємо голови перед хоробрістю та вірністю наших воїнів», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в його фейсбуці.

Сьогодні – 29 серпня – День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.