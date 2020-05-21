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21 травня 2020, Київ 10:09
Новини | Події

Синоптики попередили про заморозки 22-23 травня

Синоптики попередили про заморозки

За прогнозами синоптиків, 22-23 травня у західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…+3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

21 травня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0…+2 градуси (І рівень небезпечності, жовтий), попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Окрім того, 21 травня у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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