Синоптики попередили про заморозки 22-23 травня

За прогнозами синоптиків, 22-23 травня у західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…+3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

21 травня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0…+2 градуси (І рівень небезпечності, жовтий), попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Окрім того, 21 травня у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.