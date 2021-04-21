Синоптики попереджають: під кінець тижня в Україні очікуються заморозки

В Українському гідрометцентрі повідомили, що наприкінці поточного тижня в Україні очікуються заморозки.

«Вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); у південних, 24 квітня і у центральних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні-завтра у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Що ж до погоди на 22 квітня, то, за даними синоптиків, вночі на Закарпатті та в Карпатах, а вдень у західних і Житомирській областях помірні, у Вінницькій, північних та південно-східних областях невеликі дощі, подекуди грози. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, в західних областях 10-15°. На високогір’ї Карпат дощ з мокрим снігом, температура впродовж доби 0-5° тепла.