Найближчої ночі в кількох регіонах України у повітрі і на ґрунті будуть заморозки – синоптики

Вночі 24 вересня у кількох регіонах України очікуються заморозки у повітрі і на ґрунті, повідомляє Укргідрометцентр.

«Вночі 24 вересня у північних, східних та Рівненській областях заморозки у повітрі 0-3 (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4 (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook повідомила, що денна температура повітря у вівторок показуватиме +10+16 градусів.

«У південній частині, на Заході, на Дніпропетровщині, Вінниччині, Кропивницькому та районах +16+22 градуси. Вітер східного напрямку, 5-10 м/с. Практично в усіх областях України буде сухо та сонячно», – повідомила Діденко.

За даними синоптиків, ніч на 25 вересня також буде морозною – у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях будуть заморозки у повітрі, а у Житомирській, Київській, Донецькій – на ґрунті.

Раніше у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляли, що після різкого похолодання до України прийде потепління, яке називають «бабиним літом».