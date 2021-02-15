Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі – МЗС

Близько 180 українських туристів не можуть вилетіти із Занзібару через несправність літака, повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення», – написав Ніколенко.

Один із туроператорів, який відправляв українців на відпочинок, у себе на сторінці вказав: «Нам вдалося знайти номери для комфортного розміщення всіх туристів – зараз відбувається процес поселення. Щодо виконання рейсу – авіакомпанія працює над отриманням всіх необхідних дозволів на його виконання».

Занзібар – головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із популярних серед пропозицій на туристичному ринку.