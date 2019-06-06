У Запоріжжі мітингували проти промислового забруднення повітря в місті

У центрі Запоріжжі 6 червня під стінами міської ради відбулася акція протесту проти забруднення повітря в місті металургійними підприємствами компанії «Метінвест» (у Запоріжжі компанія є основним власником акцій заводів «Запоріжсталь» та «Запоріжкокс» – ред.). Захід був присвячений річниці створення цієї компанії.

Учасники акції роздавали перехожим чорні повітряні кульки як символічне нагадування, яким повітрям дихають городяни, та розгорнули біля адмінбудівлі транспарант з написом «З днем народження, Смертьінвест!». Також активісти вдягли марлеві маски чорного кольору.

«Чорні маски – те той бруд і пил, який осідає в легенях наших містян. Ми вважаємо, що всі ті кошти, які виділяються нашим заводам на екологічні програми, які втілює наша мерія – це, в моєму розумінні, перекладання грошей з кишені у кишеню. Ми не бачимо, що відбувається, і ми не бачимо, що повітря стало чистіше в нашому місті. Нещодавно було слухання з екологічних питань. На єдине просте питання, чи надає «Запоріжсталь» дані з екопостів, які встановлені саме в них на території, місту або містянам чи публікує їх десь, ми відповіді не отримали, тобто вони замочують дані по викидам», – розповів організатор акції Олександр Лебідь.

Аналогічні акції цього дня відбуваються у Києві, Маріуполі та Кривому Розі.

Напередодні проведення мітингів «Метінвест» поширив офіційну заяву, у якій назвав всі претензії протестувальників «безпідставними та спрямованими на задоволення політичних амбіцій учасників передвиборчої гонки в Україні».

«Група Метінвест заявляє, що системно виконує всі взяті на себе зобов’язання з покращення якості довколишнього середовища у містах своєї присутності – Маріуполі, Запоріжжі і Кривому Розі. Міські екологічні програми були розроблені за активної участі громадськості і на поточний момент виконанні більш ніж на 50%. Щорічно підприємства компанії виділяють загалом близько 4 мільярда гривень на екологічні заходи. Загальні інвестиції групи в екологічні проекти у 2014-2018 роках склали 33,2 мільярда гривень», – йдеться вофіційному повідомлені компанії.

«Метінвест» – група гірничих та металургійних підприємств, яка входить до складу компанії СКМ, що належить Рінату Ахметову.