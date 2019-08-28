Жителів Запоріжжя у години пік безкоштовно возитимуть пароплавом через Дніпро

У Запоріжжі 28 серпня почали безкоштовно перевозити городян пароплавом через Дніпро у години пік. Такі заходи запровадила міська влада, щоб спросити можливість дістатися з однієї частини міста в іншу, поки триватимуть ремонтні роботи на дамбі ДніпроГЕС, що розпочалися 15 серпня.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, фінансуються річкові перевезення коштом міського бюджету, вартість одного рейсу – близько тисячі гривень.

«Працюватиме (річковий транспорт – ред.) до кінця ремонтних робіт і до кінця навігації. Думаю, що вони практично співпадуть, бо обіцяли закінчити ремонт 15 жовтня, а у нас навігація за паспортами і за законодавством у цьому році закінчується 25 жовтня», – розповів начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради Олександр Власюк.

Наразі на річковому маршруті працює одне судно, яке здійснюватиме рейси у будні двічі на день – зранку та ввечері з лівого берега на правий берег та у зворотному напрямку. Тривалість рейсу – близько 10 хвилин.

Представники міської влади обіцяють надати ще один пароплав на маршрут, якщо річкова переправа користуватиметься попитом серед городян.

Першим ранковим рейсом річкового транспорту в обох напрямках скористалися близько півтора десятка городян.

На території Запорізької області існує лише два мостові переходи через Дніпро, які розташовані в міській зоні Запоріжжя – дамба ДніпроГЕСу та мости Преображенського, що йдуть через Хортицю. Найближчі до них мости розташовані в сусідньому обласному центрі Дніпрі.

Зведення нового мостового переходу через Дніпро у Запоріжжі триває з 2004 року. Воно неодноразово припинялись через проблеми з фінансуванням. Востаннє будівельні роботи поновлювались у 2016 році, коли було досягнуто згоди про спільне фінансування робіт із державного та місцевого бюджетів. Того ж року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв щорічно надавати півмільярда гривень із держбюджету на зведення мостів у Запоріжжі. Але з кінця 2017 року практично всі роботи на будівництві мостів були припинені, відповідно до припису Державної архітектурно-будівельної інспекції України, через невідповідності в проектних документах. Наразі ця документація проходить необхідні експертизи і погодження.