На Запоріжжі розстріляли заступника голови ОТГ

Невідома особа 18 вересня розстріляла поряд з будівлею селищної ради заступника Якимівської ОТГ Запорізької області Дмитра Кирилова. Інформацію про інцидент під час свого брифінгу прокоментував голова Нацполіції України Сергій Князєв.



Дмитро Кирилов помер під час надання йому медичної допомоги. Наразі експерти встановлюють точну кількість пострілів та з якої зброї вони були здійснені.



Як повідомив Сергій Князєв, відпрацьовується кілька версій вбивства, пов’язаних з особистим життям та комерційною діяльністю вбитого. Політична версія вбивства поки не розглядається.



Керівництво поліції зазначило, що вбивця Кирилова з місця події втік на авто, після чого спалив його. В області запроваджено план перехоплення. Наразі ймовірна зброя, з якої здійснено вбивство, є на експертизі у правоохоронців.



На місці події працює слідчо-оперативна група поліція.



Загиблому було 42 роки. Він обіймав посаду заступника голови ОТГ з питань діяльності виконавчих органів та опікувався гуманітарними питаннями. У Дмитра Кирилова залишилась родина, двоє дітей.