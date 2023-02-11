Поліція: 10 лютого був найбільший за кількістю влучань обстріл Запоріжжя від початку вторгнення РФ

Війська РФ напередодні здійснили найбільший за кількістю влучань з початку широкомасштабного вторгнення обстріл Запоріжжя. Як повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області, правоохоронці документують наслідки 18 ракетних ударів.

«Учора росіяни здійснили найбільший за кількістю влучань (з початку широкомасштабного вторгнення) обстріл території обласного центру. Застосували дрон-камікадзе, били ракетами типу С-300 та Х-101 по об’єктах критичної інфраструктури. Відомості про постраждалих не надходили», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поліцейські зафіксували влучання на територіях підприємства, садового товариства, об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Зокрема, три удари завдано стратегічними крилатими ракетами «повітря-земля» Х-101.

Окрім обласного центру, російські війська обстріляли Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Малу Токмачку, Затишшя, Білогір’я, Чарівне.

У Запорізькій міськраді повідомляли, що 10 лютого на світанку російські війська атакували Запоріжжя ракетами. Лише за годину було зафіксовано близько 20-ти вибухів. Під обстріл, зокрема, потрапили, об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури.