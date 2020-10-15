У Запоріжжі після зустрічі з виборцями обстріляли авто кандидата у депутати міськради

15 жовтня у Запоріжжі невідомі особи стріляли по автомобілю ветерана війни на Донбасі, кандидата у депутати міської ради від політсили «За Майбутнє» Сергія Кирика, коли той залишав місце проведення зустрічі з виборцями. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода

На момент інциденту в машині також знаходилася ще один кандидат у депутати Запорізької міськради Тетяна Лазаревич. Постраждалих внаслідок інциденту не має.

«Коли провели зустріч, сів у автомобіль і вирушав вже додому, і проїхавши десь 5-7 метрів, почув сильний стук, удар. Зупинився, вийшов з машини, і зрозумів, що це був не удар, а був постріл. Зі мною була колега по партії: вона чула якийсь хлопок. А в мне був Bluetooth в усі , і у зв’язку з тим, що в мне контузія, то я трохи не дочуваю, то зі своєї сторони почув сильний удар, і трохи скло посипалося», – розповів Радіо Свобода Сергій Кирик.

Зустріч, з якої поверталися кандидати у депутати, відбувалася у Комунарському районі Запоріжжя. В ній також брав участь ще один претендент на місце депутат міської ради від «За Майбутнє» нині діючий депутат облради Олег Буряк. Як розповів Кирик, жодних конфліктних ситуацій під час зустрічі з виборцями не було.

«У мене ніде – ані в моєму приватному житті, ні по роботі, ні в партійній діяльності – нема конфліктів. Два місяці ми вже спілкуємося з людьми, і навіть коли від’їздили, були такі дружні відносини з людьми. Я, чесно, сам шокований: в мирному житті ось так постріли…», – додав Кирик.

В обласній організації «За Майбутнє» інцидент назвали спробою залякування представників свої політичної сили, а також заявили, що вимагають від правоохоронних органів повного і неупередженого розслідування події.

«Запорізька обласна організація партії «За Майбутнє» вважає цей напад спробою залякати наших кандидатів, які ведуть активну агітаційну роботу, щодня проводять десятки зустрічей в усіх районах Запоріжжя. Спостерігаючи за зростанням рейтингів нашої партії, чинна влада дуже не хоче, щоб до місцевих рад прийшли нові, чесні та професійні люди», – йдеться у заяві політичної сили на її офіційній сторінці у фейсбуці.

Зараз на місці події працює поліція, зокрема фахівці з балістики. Як повідомили у пресслужбі головного управління Національної поліції у Запорізькій області, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.