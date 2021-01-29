У Запоріжжі поіменно згадали героїв Крут

У Запоріжжі 29 січня відбулася акція до Дня пам’яті героїв Крут, в якій взяли участь близько сотні городян. Вони зі смолоскипами та плакатами з написами «Пам’ятай героїв Кут», «Слава Героям Крут» пройшлися центральним проспектом міста – від площі Маяковського до майдану Героїв Революції. Під час ходи учасники акції скандували «Крути! Крути! Вас не забути!», «Пам’ятай, чужинець: тут хазяїн – українець» тощо.

«Ми можемо провести дуже чітку паралель з сьогоденням. Як і 103 роки тому, активна і небайдужа молодь зі зброєю у руках захищає незалежність вже сьогоднішньої незалежної Української держави, а влада продовжує намагатися домовитися з ворогом, якимось чином досягти миру. Мир досягається в бою. Мир досягається шляхом перемоги над ворогом. Сьогодні ми хочемо провести смолоскипну ходу на честь тих, хто став в ті буремні роки на захист незалежної молодої Української держави, і так само провести ходу з вдячністю всім, хто сьогодні боронить, боронив ціною свого життя, свого здоров’я. Хочемо фактично цим віддати шану і показати, що ми готові і тримаємо і зброю, і прапор міцно у руках, і будемо робити це і надалі», – розповів один зі співорганізаторів акції, ветеран бойових дій на Донбасі Михайло Пирог.

Завершилася хода на майдані Героїв Революції мітингом, під час якого учасники акції зачитали вголос імена загиблих під Крутами. Також активісти вшанували хвилиною мовчання всіх, хто поклав своє життя за незалежність України, та поклали квіти до пам’ятника Героям Революції Гідності.

103 роки тому, 29 січня 1918 року, відбувся бій під Крутами – поблизу невеликої залізничної станції в нинішній Чернігівській області. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ кількатисячної армії більшовиків.