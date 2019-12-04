У Запоріжжі оскаржують рішення про перейменування вулиці на честь Героя Небесної сотні

У Запорізькому окружному адмінсуді повторно слухається справа, в якій оскаржується розпорядження обласної державної адміністрації про перейменування у Запоріжжі вулиці Кремлівської на честь Героя Небесної сотні запорожця Сергія Синенка.

Позивач ексдепутат Запорізької міської ради від Партії регіонів, голова організації «Полк Перемоги» Андрій Іванов заявляє, що перейменування вулиці було проведено без проведення громадських зборів з обговорення пропозиції з перейменування вулиці і відповідно не було враховано думку місцевих мешканців. У Запорізькій ОДА позов вважають необґрунтованим і зазначають, що рішення про перейменування вулиці приймалося в рамках реалізації законів з декомунізації.

4 грудня у Запорізькому окружному адмінсуді мало відбутися підготовче засідання у справі, однак слухання справи перенесли через неявку Андрія Іванова та представників Запорізької міської ради.

На підготовче засідання прийшли як ті, хто підтримує перейменування вулиці, так і її противники. Зокрема, на суді були присутні батько Сергія Синенка, а також волонтери, ветерани війни на Донбасі та громадські активісти, які виступають проти повернення вулиці старої назви Кремлівська. Вони принесли із собою до суду національні прапори та великий плакат з портретами Героїв Небесної сотні. На засідання також прийшла низка мешканців вулиці та один з голів місцевих об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, що не згодні з перейменуванням.

23 жовтня 2019 року Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановив повернути розгляд справи щодо перейменування у Запоріжжі вулиці Кремлівської на вулицю Синенка до суду першої інстанції.

Раніше у 2017 році Андрій Іванов також намагався оскаржити розпорядження Запорізької ОДА про перейменування вулиці у Запорізькому окружному адмінсуді та Дніпропетровському апеляційному адмінсуді, втім, обидва суди відмовили задовольнити його позов.

2017 року Андрій Іванов також позивався до мера Запоріжжя і міської ради щодо перейменування вулиць Жукова та Героїв Сталінграда, а також судився з обласною державною адміністрацією щодо перейменування у Запоріжжі вулиць Тимошенка, маршала Чуйкова, Толбухіна і Ватутіна. У задоволенні його позовів суди відмовили.

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила так званий пакет законів про декомунізацію, серед яких – закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». Цей закон передбачає перейменування низки населених пунктів, а також зміни назв тих вулиць, що мають стосунок до діячів і деяких подій в історії комуністичного режиму.