Одна дитина загинула, інша в лікарні після вибуху в Запоріжжі – поліція

Одна дитина загинула, інша в лікарні після вибуху в Дніпровському районі Запоріжжя, повідомила Національна поліція України. Обом постраждалим – близько 14 років. У відомстві зазначили, що вибухнула граната.

«На місце події негайно виїхало керівництво Дніпровського відділу поліції, начальник ювенальної превенції, слідчі, вибухотехніки, кінологи та медичні працівники. Встановлено, що малолітні 2005 та 2006 років народження гуляли по вулиці Щаслива. Поблизу одного з багатоповерхових будинків вони знайшли вибуховий пристрій, який хлопець 2005 року народження через деякий час, гуляючи на вулиці Вінницькій, кинув на землю перед собою», – заявили в поліції.

Дітей шпиталізували, однак життя старшого врятувати не вдалося. Другому постраждалому нічого не загрожує.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками статті 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).