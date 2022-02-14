У Запоріжжі підприємці влаштували автопробіг-протест (фото)

У Запоріжжі 14 лютого відбувся автопробіг підприємців проти посилення фіскалізації та за збереження спрощеної системи оподаткування фізичних осіб-підприємців. Як передає кореспондент Радіо Свобода, учасники акції проїхалися центральним, Соборним проспектом міста у двох напрямках. До автопробігу долучилося близько пів сотні різних автівок.

«У нас магазини, на ринках люди стоять. Вони торгують, платять податки. Особисто я сплачую 10 тисяч щомісяця. Від того, що у мене з’явиться касовий апарат, я більше податків сплачувати не буду. Але у мене з’явиться навантаження. Яке? Мені треба найняти бухгалтера, треба тисяч 8-10 йому платити. Документація, штрафи, кожен день звіти. Тобто для однієї людини, ось, наприклад, я сам і в мене один магазин – це величезне навантаження. Це тягне десь 100 тисяч у рік грошей. Половина підприємців зачиниться, а ми основні платники податків. Ми платимо до Пенсійного фонду, ЄСВ. Люди зачиняться і припинять фінансувати бюджет», – розповів один з організаторів акції, учасник руху «Save ФОП» Віталій Шаманський.

По завершенню акції її учасники планують зібратися у Запоріжжі під стінами обласного офісу пропрезидентської партії «Слуга народу», аби передати її представникам звернення з вимогами підприємців.

1 січня 2022 року набрав чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стає обов’язковим для фізичних осіб-підприємців, які проводять розрахункові операції.

В Україні зареєстровано близько 2 мільйона ФОПів, з яких 1,5 мільйона працюють за спрощеною системою оподаткування. За оцінками Державної податкової служби, касовий апарат знадобиться 10% або 150 тисячам підприємців, з яких понад 50 тисяч уже використовують РРО.

Закон про обов’язкові касові апарати для ФОПів мав набути чинності ще 1 січня 2021 року. Проте в грудні 2020 року через пандемію коронавірусу та на фоні протестів ФОПів народні депутати відтермінували обов’язковість РРО/ПРРО на 1 рік.

Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП зауважували, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в «касовий апарат у смартфоні». Водночас не всі ФОПи мають смартфони. Також деякі підприємці, які займаються торгівлею, наприклад, на ринках, позбавлені доступу до електрики, тому смартфони у них розряджаються.

В кінці січня 2022 року в Києві тривали акції під Верховною Радою за ініціативи «SaveФОП». Протестувальники тривалий час вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».