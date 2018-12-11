У Запоріжжі стартував правозахисний «Марафон написання листів-2018»

У Запоріжжі 11 грудня стартувала акція збору листів у рамках щорічної ініціативи міжнародної правозахисної організації Amnesty International «Марафон написання листів-2018». Цього року збір підписів ведеться, зокрема, щодо справ двох українських активісток – Віталіни Коваль та Катерини Гадзюк.

«Справа Катерини Гадзюк – коли вона потрапила до списку Amnesty, Катерина ще буда живою. Тобто це справа, коли власне вимагається від прокуратури розслідувати цю справу. Коли ми стартували з марафоном, то дізналися, що Катерина не витримала усіх тих ушкоджень, які були заподіяні. Це вже той випадок, коли не можна написати листа підтримки людини. Ще один – кейс Віталіна Коваль, активістка з Ужгорода. На щорічній акції, де жінки стали з плакатом «8 березня – жіноча солідарність», «Права жінок», їх облили фарбою емалевою. Віталіні максимум дісталося, в неї було ушкоджене око, дуже серйозні опіки. Чому її справа розглядається? Вона травмована 10 годин перебувала у відділку поліції і вимагала, щоб справу класифікували за 161 статтею – стаття про насильство на ґрунті ненависті», – розповіла активістка Amnesty International Наталя Лобач.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції могли написати листа підтримки активістам, чиї справи цього року відібрані для участі у марафоні, а також підписати звернення до урядів країн, де живуть герої марафону.

Збір підписів в рамках марафону в Запоріжжі також відбудеться 12 грудня у приміщення Запорізького національного університету й 14 грудня – в офісі громадської організації «Інсайт».

Ідея щорічного марафону полягає в тому, що мільйони людей у всьому світі одночасно надсилають листи на захист жертв порушень прав людини, вимагаючи від урядів відповідних держав вжити заходів для виправлення ситуації. Цього року в рамках марафону відібрано історії восьми людей, на захист яких підписуються петиції. Особливістю цьогорічної акції є те, що всі восьмеро, на підтримку яких ведеться збір підписів, є жінками.