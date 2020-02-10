У Запоріжжі протестували підприємці: «якщо бюджет порожній, то не з народу брати ці кошти»

У Запоріжжі 10 лютого відбулася акція протесту підприємців проти законодавчих нововведень, що регулюють їхню діяльність. Демонстранти принесли з собою тематичні плакати «Запоріжжя проти знищення дрібних підприємців», «Депутати, не допомагаєте нам, то хоч не заважайте» та інші. До акції долучилося понад 300 людей.

«У нас 10 акцій було в Києві. 3 місяці стояв намет протестувальників-підприємців біля вікон президента, і він тільки якось ручкою помахав, не звертає увагу… Ми хочемо одного: щоб були посильні податки; щоб до нас повернулися обличчям; щоб задумалися, якщо бюджет порожній, то не з народу брати ці кошти, а ті кошти, що вкрадені олігархами. Хай в офшорах подивляться», – розповіла одна з організаторів акції протесту Лідія Кривенко.

Учасники акції підготували та передали до обласної держадміністрації звернення, адресоване центральним органам влади, з вимогами учасників протесту. Головна вимога – скасування законів №128-IX та №129-IX, які, на думку протестувальників, призведуть до знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

«Ми зіткнулися з цим касовим апаратом 7 років тому. Якщо у всьому світі пиво вважається безалкогольним напоєм, то у нас – алкоголем, і маленькі кіоски, що торгують ним, потрапили під запровадження касового апарату. За 7 років досі не налагоджена ця система касових апаратів, і люди постійно платять штрафи: десь не спрацювало, десь помилився… 7 років тому 7 тисяч коштував. Це найдешевший касовий апарат. З першого дня ти повинний стати на сервісне обслуговування. І ці затрати всі ляжуть на споживача. Ми не корупціонери: просто всі ці витрати треба буде занести в ціну товару», – додала Лідія Кривенко.

Аналогічні акції протесту 10 лютого анонсовані ще в 25 великих містах України.

20 вересня Верховна Рада ухвалила закон №1053-1 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг та закон №1073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг».

Згідно з ухваленими парламентом законами, з 1 жовтня 2021 року загальні правила використання касових апаратів запроваджуються для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп, а для деяких категорій ці правила запрацюють уже з жовтня 2020 року. Також з осені наступного року застосовуватиметься повний розмір штрафу за незастосування реєстраторів або невидачу чека, які до цього застосовувалися в обмеженому розмірі. Законом передбачена можливість використання як класичних, так і програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також споживачі зможуть перевіряти відповідність чеків та писати скарги, якщо розрахунковий документ в електронному вигляді не переданий до контролюючих інстанцій. Якщо їхня перевірка підтвердить, що продавець порушив порядок проведення розрахункових операцій, його оштрафують, а покупцю повернуть 100% вартості придбаних товарів.